Lekarniška zbornica: Ne hodite v lekarno, če ste okuženi s koronavirusom

Ljubljana, 26. julija - Lekarniška zbornica Slovenije opozarja, naj okuženi s koronavirusom ne hodijo v lekarno. Za bolne in okužene naj zdravila, teste za samotestiranje ali druge izdelke v lekarnah prevzame zdrava oseba. Zdravi pa morajo v lekarnah nujno nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke, so zapisali v sporočilu za javnost.