Dopoldne največ zanimanja za delnice NLB

Ljubljana, 26. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,51 odstotka. Izmed delnic v prvi kotaciji se dopoldne cenijo le delnice Telekoma Slovenije, medtem ko so se najbolj podražile delnice Luke Koper. Med vlagatelji je zaenkrat največ zanimanja za delnice NLB.