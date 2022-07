Odpoklic nekaterih živil Alnatura

EAN oznaki odpoklicanih bio koruznih rolic salsa sta 4104420239425 in 4104420235182 z rokom uporabe 21. avgust 2022 do 7. december 2022, EAN oznaka odpoklicanega koruznega čipsa s papriko je 4104420054806 z rokom uporabe 11. september 2022 do 3. december 2022, EAN oznaka bio koruznega čipsa pa 4104420053847 z rokom uporabe 9. september 2022 do 3. december.

Podjetje kupce, ki so omenjena živila kupili, poziva, da jih vrnejo na njihova prodajna mesta, kjer jim bodo povrnili kupnino. V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo na osebje v poslovalnici ali jih kontaktirajo preko elektronskega naslova info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.