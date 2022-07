V Galeriji ZDSLU razstava nemških umetnikov

Ljubljana, 27. julija - Potem ko so lani slovenski umetniki svoja dela predstavili v Nürnbergu, bodo v Galeriji ZDSLU v petek v razširjenem ciklu Umetnost v prostoru odprli povratno razstavo članov BBK iz Nürnberga. Dela bo predstavilo 23 umetnic in umetnikov. Spekter sega od slikarstva, fotografije, risbe, objektne in konceptualne umetnosti do kiparskih del in grafike.