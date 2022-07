Ruske sile ponovno obstreljevale regijo Odesa, Harkov in Mikolajiv

Odesa/Mikolajiv/Harkov, 26. julija - Ruske sile so ponoči in danes zjutraj izvedle več napadov in zadele več zgradb v priobalnih vaseh v regiji Odesa, poročajo lokalni uradniki. Ruske rakete so padle tudi na stanovanjski območji v mestih Harkov in Mikolajiv, na svojih spletnih straneh navajata britanski časnik Guardian in agencija Reuters.