Umrl je ameriški režiser Bob Rafelson

New York, 26. julija - V 90. letu starosti je umrl ameriški režiser in producent Bob Rafelson. Med drugim je režiral za štiri oskarje nominirano dramo Five Easy Pieces (1970) in bil producent filma Goli v sedlu (1969) režiserja Dennisa Hopperja. Bil je ena vodilnih osebnosti t. i. novega Hollywooda v 70. letih minulega stoletja.