O odpovedi po raziskavi razmišlja 40 odstotkov zaposlenih na britanskih letališčih

London, 31. julija - Dva od petih zaposlenih na britanskih letališčih razmišljata o tem, da bi zapustila to panogo. Zaposleni, ki razmišljajo o tem, da bi dali odpoved, so kot razlog za to navedli željo po boljšem plačilu in zmanjšanju stresa, kaže najnovejša raziskava spletnega portala CV-Library, v kateri je sodelovalo 1700 delavcev.