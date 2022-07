V Slovenj Gradcu se začenjata filmska festivala Shots in Zebra

Slovenj Gradec, 30. julija - V Slovenj Gradcu se danes začenja filmsko-festivalski teden Shots in Zebra, ki bo potekal do konca naslednjega tedna. Postregel bo z bogatim filmskim programom, šestimi filmskimi prizorišči, različnimi aktivnostmi, delavnicami in posveti z mednarodnimi filmskimi gosti o neodvisni filmski produkciji, so sporočili organizatorji festivala.