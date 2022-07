Prvo soočenje kandidatov za britanskega premierja v znamenju razlik pri davčni politiki

London, 26. julija - V prvem televizijskem soočenju Rishija Sunaka in Liz Truss, ki se borita za položaj vodje britanske konservativne stranke in s tem predsednika oziroma predsednice vlade, so se v ponedeljek zvečer razlike pokazale že med njunim uvodnim spopadom glede davčne politike. Med drugim sta govorila tudi o Kitajski, Borisu Johnsonu in zaupanju v politiko.