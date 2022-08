Uživajmo poletje: Piki žuželk večinoma nenevarni, neprijetno je tudi srečanje z meduzo

Ljubljana, 3. avgusta - Piki žuželk so v večini primerov boleči in neprijetni, nevarni pa le, če žuželka piči v usta ali žrelo, ali če je človek na pik alergičen. Neprijetno je tudi srečanje z meduzami, v primeru pika kače pa je pomembno hitro in pravilno ukrepanje, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).