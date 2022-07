Tudi to noč so morali gasilci na goriškem Krasu večkrat posredovati

Kostanjevica na Krasu, 26. julija - Tudi to noč so imeli gasilci na goriškem Krasu kar nekaj dela, saj so se nenehno prebujala posamezna požarišča. Posredovati so morali na zahodnem delu med Novo vasjo in Hudim Logom ter na Trstelju, kjer pa se je vse dogajalo znotraj požarišča, je nočno dogajanje opisal nočni vodja intervencije Dani Boltar.