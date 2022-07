Umrl je znani filmski igralec Paul Sorvino

New York, 26. julija - V ponedeljek je umrl igralec, operni pevec, poslovnež in pisatelj Paul Sorvino, znan po vlogah mafijcev, med drugim v filmu Dobri možje, nastopal pa je tudi v televizijskih nadaljevankah, kot je Zakon in red, kjer je bil na strani zakona. Njegov publicist Roger Neal je sporočil, da je 83-letnik umrl v bolnišnici na Floridi naravne smrti.