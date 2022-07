Na požarišču na goriškem Krasu bo ponoči ostalo nekaj nad sto gasilcev

Kostanjevica na Krasu, 25. julija - Razmere na goriškem Krasu, kjer so se minule dni borili z največjim požarom v Sloveniji do zdaj, so stabilne. Požarišče bo ponoči nadziralo 139 gasilk in gasilcev belokranjske gasilske regije, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko.