Ribiči pogin rib v Malem grabnu označili za ekološko katastrofo

Ljubljana, 26. julija - V ljubljanskem Malem grabnu, kjer je v soboto poginilo je približno 1,5 tone rib, so poginili so vsi osebki vseh ribjih vrst, tako mladice kot odrasli primerki. "Gre za ekološko katastrofo. Škoda je neprecenljiva, če bi jo morali oceniti, pa bi znašala 100.000 evrov ali več," so ocenili v ribiški družini Barje.