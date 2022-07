Vseslovenski tabor Zveze tabornikov Slovenije tokrat v Cerknem

Cerkno, 29. julija - Največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov Slovenije Taborniški zlet 2022 bo tokrat potekal v Smučarskem centru Cerkno od danes do 8. avgusta. Zleta, ki je v celoti voden prostovoljsko, se bo letos udeležilo 300 prostovoljcev in 700 udeležencev iz celotne Slovenije, so sporočili iz Zveze tabornikov Slovenije.