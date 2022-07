Papež Frančišek se je v Kanadi opravičil pripadnikom domorodnih plemen

Edmonton, 25. julija - Papež Frančišek se je na začetku svojega obiska v Kanadi, ki ga je poimenoval obisk pokore in bo trajal do konca tedna, danes opravičil pripadnikom domorodnih plemen zaradi sodelovanja katoliške cerkve v prisilni asimilaciji in zlorabah njihovih otrok, ki je potekala od konca 19. stoletja.