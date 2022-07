Odbojkarice prepričane v uvrstitev na EP

Kranjska Gora, 25. julija - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se v Kranjski Gori intenzivno pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki jih bodo naša dekleta konec avgusta in v začetku septembra igrala proti Avstriji, Gruziji in Azerbajdžanu. Igralke so trdno prepričane v uvrstitev na prvenstvo.