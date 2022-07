V prevrnjenem čolnu pri Bahamih umrlo 17 migrantov s Haitija

Miami, 25. julija - Pri Bahamih se je v nedeljo prevrnil čoln, ki je v ZDA tihotapil migrante s Haitija, pri čemer je umrlo najmanj 17 ljudi, so sporočile oblasti Bahamov. Toliko trupel so reševalci do danes potegnili iz morja, med mrtvimi pa je 16 žensk in dojenček. Čoln se je prevrnil zgodaj zjutraj po lokalnem času.