Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Tuje tiskovne agencije so danes povzele poročanje STA o požaru na Krasu, ki je pod nadzorom. Poročale so tudi o odpoklicu tujih zračnih silah, ki so na Krasu pomagale z gašenjem in povzele anketo časopisa Delo, ki kaže, da si večina Slovencev želi, da bi imela država svoje gasilsko letalo.