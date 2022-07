Evropske borze večinoma v zelenem; nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 25. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so v pričakovanju novega zvišanja obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), pozorni pa so tudi na objave poslovnih rezultatov večjih ameriških družb. Nafta se je v današnjem trgovanju podražila, prav tako evro v primerjavi z dolarjem.