Newyorške borze uvodoma večinoma nad gladino

New York, 25. julija - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja večinoma obarvani v zeleno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v pričakovanju novega zvišanja obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) v nadaljevanju tedna, pozorni pa so tudi na objave poslovnih rezultatov večjih ameriških družb.