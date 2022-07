Na Japonskem potrdili prvi primer opičjih koz

Tokio, 25. julija - Na Japonskem so potrdili prvi primer opičjih koz, je danes sporočila guvernerka Tokia Juriko Koike. Prvi primer so potrdili le nekaj ur zatem, ko je japonska vlada sklicala sestanek delovne skupine za zbiranje informacij, pripravo na testiranje in sprejem bolnikov v bolnišnicah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.