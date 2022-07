Pogovorni večer Društva slovenskih pisateljev s pozivom za mir v Ukrajini

Ljubljana, 26. julija - Društvo slovenskih pisateljev je nocoj pripravilo pogovorni večer z ukrajinskima književnikoma Ivanom Bajdakom in Markom Livinom, ki se je končal s pozivom za čimprejšnji mir v Ukrajini. Pogovor, katerega rdeča nit sta bila mir in svobodna Ukrajina, je vodil kritik in urednik Igor Divjak.