Istrski ovčji sir zaščiten z zaščiteno označbo porekla

Ljubljana, 25. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prehodno nacionalno zaščitilo Istrski ovčji sir/Istarski ovčji sir z zaščiteno označbo porekla. Vlogo za zaščito sira so skupaj pripravili slovenski in hrvaški rejci drobnice, združeni v Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije in Združenju rejcev istrskih koz in ovc.