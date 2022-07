Podivjane opice na Japonskem poškodovale več kot 40 ljudi

Tokio, 25. julija - Lokalne oblasti v mestu Yamaguchi na Japonskem so danes sporočile, da se soočajo z nenavadnim valom napadov japonskih rdečeličnih makakov. Opice so v mestu na zahodu Japonske od 8. julija lažje poškodovale približno 40 ljudi, tako odrasli kot otroci so poročali o praskah in ugrizih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.