Pred svetovnim dnem tudi letos brezplačno testiranje na hepatitis C

Ljubljana, 25. julija - V UKC Ljubljana pred četrtkovim svetovnim dnem hepatitisa tudi letos organizirajo brezplačno testiranje na hepatitis C, ki bo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani potekalo v sredo in četrtek od 14. do 18. ure. K testiranju, ki je brezplačno in anonimno, vabijo vse, še posebej pa posameznike, ki so kadarkoli imeli tveganje za okužbo.