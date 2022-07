Potekalo bo prvo televizijsko soočenje glavnih kandidatov za vodjo britanskih torijcev

London, 25. julija - Na britanski televiziji BBC bo danes zvečer potekalo prvo soočenje glavnih kandidatov za novega vodjo britanske konservativne stranke in tudi predsednika vlade, zunanje ministrice Liz Truss in nekdanjega finančnega ministra Rishija Sunaka. To bo njuno prvo soočenje, potem ko so ju poslanci stranke izbrali med več kandidati.