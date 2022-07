Red Hot Chili Peppers napovedali 13. studijski album

Los Angeles, 26. julija - Ameriški rockerji Red Hot Chili Peppers so napovedali nov album. "Return of the Dream Canteen je vse, kar smo in o čemer smo sanjali. Je nabito poln. Narejen s krvjo naših src," je skupina zapisala v sporočilu na Instagramu. Izid dvojnega albuma je napovedan za 14. oktober.