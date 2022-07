V Brežicah podaljšali popolno prometno zaporo cestnega odseka Krška vas-Čatež ob Savi

Brežice, 25. julija - V Brežicah so popolno prometno zaporo ob prenovi državne ceste in hkratni gradnji spremljevalne kolesarske steze na odseku Krška vas-Čatež ob Savi te dni podaljšali do konca avgusta. Podaljšanje zapore je bilo potrebno zaradi zagotavljanja varne izvedbe del na zahtevnem gradbišču. Obvoz so uredili, so sporočili z brežiške občine.