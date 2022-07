Koper, 25. julija - Svojci pogrešajo 49-letnega Aleksandra Jambrovića iz Kopra, ki ga z vzdevkom kličejo Sandi. Nazadnje so ga opazili prejšnji torek ob 8.30 na Čevljarski ulici v Kopru. Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili, naj to takoj sporočijo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so sporočili s Policijske uprave Koper.