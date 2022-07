V juniju ustvarjena tretjina vseh prenočitev v prvem polletju

Ljubljana, 25. julija - Turistični nastanitveni obrati so junija zabeležili 795.000 prihodov turistov, ki so ustvarili okoli dva milijona prenočitev. To je skoraj dvakrat toliko kot junija lani, predstavlja pa tretjino vseh prenočitev v prvi polovici leta, ko je skupaj 2,3 milijona turistov ustvarilo več kot šest milijonov prenočitev, je sporočil državni statistični urad.