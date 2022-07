V svet nezamenljivih žetonov se podaja tudi umetnica performansa Marina Abramović

New York, 26. julija - V svet nezamenljivih žetonov (non-fungible tokens - NFT) se je podala tudi umetnica performansa Marina Abramović, ki upa, da bodo njeni NFT-ji navdihnili novo generacijo junakov. NFT-ji, nezamenljivi digitalni predmeti, kot so fotografije ali videi, so sicer že kar nekaj let prisotni na umetniškem trgu.