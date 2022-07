V Krškem izbrali idejno rešitev za novi mestni bazen

Krško, 25. julija - Komisija Mestne občine Krško je na razpisu za idejno rešitev za mestni bazen, ki so ga na občini pripravili s sodelovanjem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, izbrala predlog Borisa Beržana in Monice Juvera Jaminez s sodelavci. Na podlagi izbrane zmagovalne idejne rešitve bodo z avtorji začeli pogovore o pripravi projektne dokumentacije.