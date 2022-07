Tuje zračne sile za gašenje požara na Krasu odpoklicali, danes na terenu 240 gasilcev

Kostanjevica na Krasu, 25. julija - Vse zračne sile iz tujine, ki so pomagale pri gašenju požara na goriškem Krasu, so odpoklicali. Na terenu je aktivnih 240 gasilcev, ki opravljajo nadzor in čiščenje ter zalivanje robov požarišča. Gasilci tudi spremljajo dogajanje na dveh žariščih, je za regijski štab Civilne zaščite za Severno Primorsko povedal vodja izmene Sebastjan Kozar.