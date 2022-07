Focus opozarja na učinke podnebno-energetskih politik na družbo

Ljubljana, 25. julija - Podnebno-energetske politike in ukrepi imajo veliko pozitivnih učinkov na družbo in okolje, je pa treba upoštevati, da vplivajo tudi na prerazporeditev stroškov in koristi med različnimi družbenimi skupinami. To lahko privede do povečanja neenakosti v družbi, opozarja nevladna organizacija Focus.