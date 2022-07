Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 25. julija - Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini do 37 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od zahoda naraščala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo oblačno. Padavine z nevihtami bodo že zjutraj zajele zahodne kraje, se dopoldne razširile nad vso Slovenijo in popoldne postopno slabele. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem in jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah bo danes čez dan velika toplotna obremenitev.

Obeti: V sredo in v četrtek bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Burja na Primorskem bo postopno slabela.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se iznad srednje pomika proti vzhodni Evropi. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo k nam doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in spet bolj vroče. V torek bo nestanovitno s pogostimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, pojavljala pa se bo velika toplotna obremenitev. V noči na torek in v torek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.