V Novem mestu v sredo enodnevna popolna zapora križišča na Ulici Slavka Gruma

Novo mesto, 25. julija - V Novem mestu bodo med prenovo tamkajšnjega cestišča in urejanjem komunalne infrastrukture zaradi zaključnega asfaltiranja v sredo za promet popolnoma zaprli križišče na Ulici Slavka Gruma. Med 7. in 19. uro bodo vzpostavili popolno zaporo križišča in uličnega odseka med hišnima številkama 23 in 41, so sporočili z novomeške občine.