Finance o dvigu plač v javnem sektorju (25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Andreja Rednak v komentarju Na ostrini noža piše o dvigu plač v javnem sektorju. Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja so veliko bolj usodna, kot je videti. V današnjih razmerah občutno poviševati plače v javnem sektorju in s tem spodbujati apetite še v zasebnem, kar vse skupaj generira prihodnjo inflacijo, bi bilo noro, piše avtorica.