Skupina Raznolikost podeželja v skupna projekta

Vojnik, 31. julija - Člani Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, ki vključuje občine Celje, Laško, Štore in Vojnik, so potrdili skupna projekta. Prvi je projekt lokalne oskrbe in vključitev ranljivih skupin v družbo, drugi pa ureditev počivališč za avtodome in športnega parka v Vojniku.