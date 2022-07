New York/Tokio, 25. julija - Potem ko so se prejšnji teden zvišali, so se tečaji delnic na borzah v Aziji prvi dan novega tedna večinoma znižali. Vlagatelji čakajo na nove premike obrestnih mer v ZDA, do takrat pa so z naročili zadržani. Rast je bilo opaziti le v Južni Koreji.