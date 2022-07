Šampionski pas Mohameda Alija prinesel 6,18 milijona dolarjev

Dallas, 25. julija - Ameriški poslovnež Jim Irsay, tudi lastnik nogometne ekipe NFL Indianapolis Colts, je na dražbi kupil pas boksarske legende Mohameda Alija z znamenitega dvoboja z Georgeom Foremanom, ki so ga poimenovali kar Rumble in the Jungle. Irsay je za spominek odštel 6,18 milijona ameriških dolarjev (6,06 milijona evrov).