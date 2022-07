Američanke že čutijo posledice odločitve vrhovnega sodišča ZDA o odpravi pravice do splava

New York, 25. julija - Nosečnice so ponekod v ZDA prisiljene trpeti krče in krvavitve, zdravniki si v strahu pred pravnimi posledicami ne upajo zagotavljati nujne zdravstvene pomoči, lekarnarji pa si ne upajo izdajati zdravil za lajšanje posledic spontanega splava, ker se lahko ista zdravila uporabijo za umetno prekinitev nosečnosti in so prepovedana.