Večer: V primeru štirikratnega umora v Tekačevem izločili še nekaj dokazov

Celje, 25. julija - Celjski višji sodniki so kot neutemeljeno zavrnili pritožbo tožilstva zoper sklep o izločitvi dokazov v primeru Tekačevo, kar je zahtevala zagovornica obtoženega Kristijana Kamenika Maksimilijana Kincl Mlakar. Iz sodnega spisa so tako izločili še preostale dokaze, ki so bili pridobljeni s hišno preiskavo, danes poroča časnik Večer.