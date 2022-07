Dopoldne intervencijska popravila na vodovodnem omrežju v Izoli

Izola, 25. julija - Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju več ulic ob stadionu v Izoli. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 12. ure, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.