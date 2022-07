Tobi Amusan in Duplantis s svetovnima rekordoma zaključila SP

Eugene, 25. julija - Nigerijka Tobi Amusan je zadnji dan svetovnega prvenstva v atletiki v ameriškem Eugenu v finalu osvojila zlato na 100 m ovire in v polfinalu postavila svetovni rekord 12,12 sekunde. Šved Armand Duplantis je v skoku s palico in z zadnjim nastopom na prvenstvu za zlato izboljšal svoj svetovni rekord in mejo pomaknil na 6,21 m.