Atletsko SP v ZDA s tremi rekordi in slovenskim zlatom

Eugene, 25. julija - Osemnajsto svetovno prvenstvo v atletiki je bilo prvič v ZDA, gostiteljica je pričakovano končala na prvem mestu preglednice medalj, Slovenija si je delila 22. mesto z zlatom Kristjana Čeha. Padli so trije svetovni rekordi, izboljšali so jih domačinka Sydney McLaughlin, Nigerijka Tobi Amusan in Šved Armand Duplantis.