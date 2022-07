Na atletskih SP 34 svetovnih rekordov, v Euegenu trije

Eugene, 25. julija - Na dosedanjih 18 atletskih svetovnih prvenstvih na prostem je bilo doseženih 34 svetovnih rekordov, 17 med atleti in 15 med atletinjami ter dva v mešani štafeti 4 x 400 m. Zadnje tri so v Eugenu v ZDA dosegli domačinka Sydney McLaughlin na 400 m ovire, Nigerijka Tobi Amusan na 100 m ovire in Šved Armand Duplantis v skoku s palico.