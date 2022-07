Gasilci na goriškem Krasu bodo tudi danes skrbno opazovali območje

Kostanjevica na Krasu, 25. julija - Na goriškem Krasu bodo tudi danes bdeli nad velikim območjem, ki ga je minuli teden zajelo več obsežnih požarov. Čez noč na celotnem območju skupaj dežura okoli 700 gasilcev, potem ko so v nedeljo s helikopterji in letali iz Slovenije in tujine ogenj le uspeli spraviti pod nadzor. Tleča tla bi lahko dokončno pogasile morebitne torkove padavine.