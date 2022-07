Čez noč na območju požarov na Krasu okoli 700 gasilcev

Kostanjevica na Krasu, 24. julija - Preko noči bo območje velikega požara na Krasu na terenu spremljalo okoli 700 gasilcev, medtem ko je čez dan na intervenciji sodelovalo več kot 2000 ljudi, od tega skoraj 1500 gasilcev, je povedal Robert Okorn iz štaba civilne zaščite za Severno Primorsko. Beležili so tudi nekaj poškodb, a so bile vse lažje in večinoma oskrbljene na terenu.