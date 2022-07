Washington, 24. julija - Predsednik ZDA Joe Biden uspešno okreva po okužbi z novim koronavirusom, so danes sporočili iz Bele hiše. Njegov glavni simptom danes je le še vneto grlo. Kot je zapisal Bidnov zdravnik Kevin O'Connor, 79-letni predsednik bistveno manj kašlja, meritve krvnega pritiska, telesne temperature in dihanja pa so vse dale zadovoljive rezultate.